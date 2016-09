Sky Sport Austria 14:30 bis 16:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SKN St. Pölten - SK Rapid Wien, 9. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Und tschüss! Durch ein hart erkämpftes 1:1 beim Wolfsberger AC gab Aufsteiger St. Pölten die "rote Laterne" an Mattersburg ab und kletterte auf den vorletzten Rang. SKN-Trainer Karl Daxbacher war erleichtert: "Für die Moral ist das heute wichtig, weil wir eine sehr gute Leistung geboten haben. Leider kommen wir punktemäßig nicht richtig vom Fleck, aber für die kommenden Aufgaben war dieses Spiel sehr wichtig", sagte die Austria-Legende und ist optimistisch: "So wie wir heute aufgetreten sind, sollten die nächsten Spiele auch ausschauen." Gegner am Wochenende: Vizemeister Rapid. Mit einem souveränen 3:0 besiegten die Hütteldorfer den SV Mattersburg. "Wir hatten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie