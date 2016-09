Sky Sport Austria 12:30 bis 14:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FK Austria Wien - FC Admira Wacker Mödling, 9. Runde * 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Autsch! Nach drei ungeschlagenen Matches setzte es für die Wiener Austria eine herbe 1:4-Klatsche bei Meister Salzburg. "Wenn man in Salzburg bestehen will, dann darf man unsere Fehler nicht machen", betonte Alexander Grünwald, der zwischenzeitlich zum 1:2-Anschluss traf. "Wir waren teilweise zu unkonzentriert. Jetzt müssen wir den Kopf aufrichten, wir haben in den letzten Wochen eigentlich erfolgreich gespielt." Erfolgreich wollen die "Violetten" auch gegen Admira Wacker sein. Und die Chancen sehen gut aus. Das Team aus der Südstadt kassierte drei herbe Pleiten in Serie - 0:12 Tore. "Es muss sich jeder mal selber an der Nase nehmen, wir sind selber gefragt und dürfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie