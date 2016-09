Sky Sport Austria 20:00 bis 22:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FC Admira Wacker Mödling - SK Puntigamer Sturm Graz, 8. Runde * 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das tut weh! Die Admira trudelt langsam dem Tabellenkeller entgegen. Nach der bitteren 0:5-Klatsche beim WAC kassierten die Jungs aus der Südstadt ein 0:4 gegen Meister Salzburg. "Die Höhe der Niederlage tut weh, die ist ungerechtfertigt", sagte Admiras Keeper Manuel Kuttin und fordert: "Wir müssen Tore erzielen, um wieder in die Spur zu kommen." Coach Oliver Lederer war von der Leistung nach dem zweiten Gegentor enttäuscht: "Bis zum 0:2 war haben wir ordentlich Fußball gespielt. Dann haben wir uns aber nicht so geschickt verhalten, haben unsere Konter nicht verteidigt." Gegen die Mannschaft der Stunde aus der Steiermark wieder in die Spur zu kommen, wird eine Herkulesaufgab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie