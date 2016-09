Sky Sport Austria 08:45 bis 10:45 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SV Guntamatic Ried - Cashpoint SCR Altach, 8. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Aufatmen beim SV Ried! Nach dem 3:2-Erfolg in St. Pölten gaben die Innstädter die Rote Laterne an den Liga-Neuling ab und kletterten im Tableau auf Rang sieben. "So wie wir vorher auf Platz zehn ruhig geblieben sind, so müssen wir jetzt ruhig bleiben, wo wir das Spiel gewonnen haben", sagte Ried-Trainer Christian Benbennek. Auch der Zweite aus Altach hatte nach dem 2:1 gegen Mattersburg allen Grund zur Freude: Die Vorarlberger feierten ihren fünfen Dreier im siebten Spiel. "Es war ein sehr verdienter Sieg", fand SCR-Coach Damir Canadi. Und die Marschroute? "Wir werden uns nicht verstecken, sondern versuchen, uns oben zu festigen." Kommentar: Charly Leitner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie