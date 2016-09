ATV 01:15 bis 02:05 Krimiserie Rizzoli & Isles Blutsbande USA 2010 Stereo Merken Jane und Maura untersuchen den Mord an einem Mann, der in seinem Auto gefunden wurde. Er hat keine Fingerabdrücke, aber in seinem Wagen finden sich unzählige Ausweise mit verschiedenen Namen. Im Lauf der Ermittlung stellt sich heraus, dass es sich bei dem Opfer um Colin Doyle handelt, den Sohn des berüchtigten Bostoner Mafioso Patrick Doyle. Maura entdeckt bei der Autopsie indessen nicht nur, dass Colin mit einem Eispickel getötet wurde. Zu ihrer großen Überraschung muss sie zudem feststellen, dass er ihr Halbbruder war. Noch ehe sie von der Mafia-Verbindung erfährt, taucht Paddy Doyle bei Maura auf, um seinen Sohn zu identifizieren?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Detective Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Dr. Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Lee Thompson Young (Detective Barry Frost) Bruce Mc Gill (Detective Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli jr.) Chris Coy (Drew Beckett) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Adam Arkin Drehbuch: Janet Tamaro, Karina Csolty, Tess Gerritsen Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12

