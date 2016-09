ATV 19:32 bis 20:05 Comedyserie Two and a Half Men Der menschliche Vulkan USA 2011 2016-09-28 16:55 Stereo Merken Charlie ist noch immer der Annahme, dass Rose verheiratet ist. Nach einem zufälligen Treffen wird er so neugierig, dass er ihr einen Besuch abstattet, um zumindest einen kurzen Blick auf ihren Ehemann zu erhaschen. Doch sein Plan geht nicht auf, denn Rose fängt ihn ab und schickt ihn unverrichteter Dinge nach Hause. Ihr Plan, Charlie eifersüchtig zu machen, scheint tatsächlich aufzugehen. Zur gleichen Zeit plant Jake gemeinsam mit seinem Kumpel Eldridge mit einer ungewöhnlichen Art Geld im Internet zu verdienen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Susan Beavers, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6