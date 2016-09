ATV 17:25 bis 17:55 Comedyserie Anger Management Charlies Nacht mit Lacey USA 2014 2016-09-28 13:40 Stereo Merken Lacey erzählt in der allwöchentlichen Therapiesitzung beiläufig, dass ihr Ex-Freund Julio vor den Traualtar treten möchte. Charlie ist sofort misstrauisch, da er befürchtet, dass Lacey Julios Heirat nicht so einfach auf sich sitzen lassen kann. Tatsächlich zeigt sich schnell, dass Charlies Skepsis Lacey gegenüber durchaus angebracht war. Um sie davon abzuhalten, die Hochzeit zu sabotieren, fährt Charlie schwere Geschütze auf: Kurzerhand beichtet er Lacey seine Liebe. Wird sein Plan aufgehen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Laura Bell Bundy (Dr. Jordan Denby) Noureen DeWulf (Lacey) Michael Arden (Patrick) Derek Richardson (Nolan) Barry Corbin (Ed) Originaltitel: Anger Management Regie: Bob Koherr Drehbuch: Eric Weinberg, David Dorfman Kamera: Hunt Hibler Musik: Raney Shockne Altersempfehlung: ab 12