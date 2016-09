ATV 13:40 bis 14:05 Comedyserie Anger Management Charlie will alles vertuschen USA 2014 Stereo Merken Charlie kann Jordan davon überzeugen, dass sie inzwischen bereit ist, ihre erste alleinige Sitzung im Gefängnis zu führen. In Wirklichkeit möchte er stattdessen an einer Bustour mit einer Gruppe Stripperinnen teilnehmen, die zu Seans Geburtstag ausgerichtet wird. Als sich Jordan etwas Mut antrinkt und sich an den attraktiven Insassen Tim ranmacht, droht deswegen das Häftlingsprojekt abgesetzt zu werden. Als Tim Charlie erpresst, bittet er Wayne um Hilfe. Kurz darauf stürzt Tim vom Dach?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Laura Bell Bundy (Dr. Jordan Denby) Noureen DeWulf (Lacey) Michael Arden (Patrick) Derek Richardson (Nolan) Barry Corbin (Ed) Originaltitel: Anger Management Regie: Bob Koherr Drehbuch: Kristy Grant Altersempfehlung: ab 12