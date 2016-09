ATV 2 21:00 bis 21:55 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Ein Team auf Bewährung CDN 2011 2016-09-27 02:05 Stereo Merken Während Ed angeschossen in der Notaufnahme liegt, macht Team 1 in einer Militärbasis Jagd auf seinen Attentäter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Enrico Colantoni (Sgt. Gregory Parker) Hugh Dillon (Ed Lane) Michael Cram (Kevin Wordsworth) Sergio Di Zio (Mike Scarlatti) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Victor Garber (Dr. Toth) Originaltitel: Flashpoint Regie: Kelly Makin Drehbuch: Mark Ellis, Stephanie Morgenstern Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16