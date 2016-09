ATV 2 19:20 bis 20:15 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Entführt USA 2004 2016-09-28 14:05 Stereo Merken Jordan wird zu einem Autounfall gerufen, bei dem ein Mann umkam, und erkennt, dass es sich bei dem Toten um Curt Reevus handelt. Reevus wurde verdächtigt, vor zehn Monaten Marie Strand entführt zu haben, von der bis heute jede Spur fehlt. Während Jordan und ihre Kollegen den Toten nach Hinweisen überprüfen, die zu Maries Aufenthaltsort führen könnten, taucht Marie plötzlich selbst im Institut auf. Sie gesteht, Reevus ermordet zu haben, doch die Spuren an der Leiche beweisen, dass sie unmöglich die Täterin sein kann. Jordan vermutet daher, dass sie den wahren Kidnapper decken will. Denn Reevus hatte stets seine Unschuld beteuert?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavannaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatyanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Ivan Sergei (Dr. Peter Winslow) Lucinda Jenney (Judy Strand) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Stephen Williams Drehbuch: Tim Kring, David Amann Kamera: John Aronson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin