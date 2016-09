SWR 2 23:03 bis 00:00 Sonstiges MusikGlobal Klassische Indische Musik aus Uttar Pradesh und Shrinagar Merken Der aus Shrinagar stammende Instrumentalist Abhay Rustum Sopori ist ein junger Virtuose am indischen Hackbrett Santoor, einer trapezförmigen Zither, die mit Klöppeln geschlagen wird. Seine Musikerkarriere begann Mitte der 1990er-Jahre mit ersten Konzerten in Delhi. Er gehört zu den innovativsten und besten Künstlern Kaschmirs und zur jungen Musikergeneration Nordindiens, der es gelingt, das Interesse des Publikums auch für die traditionelle Musik entfernterer Bundesstaaten wie Jammu & Kashmir zu wechen und sie in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zustellen. Bei seinem Konzert am 3. Mai in Baden-Baden begleitete ihn der begabte junge Tabla Spieler Sachin Sharma, der aus der Schule von Ustad Zakir Hussain kommt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Abhay Rustum Sopori (Santoor und Gesang), Sachin Sharma (Tabla)