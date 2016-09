SWR 2 19:20 bis 20:00 Sonstiges "Fußnoten" Hörspiel über eine koloniale Spuren-Suche Merken Wie erzählen Stuttgart und Yaoundé heute die Kolonialgeschichte? Von dem deutschen Künstler Michael Roggon und dem Kameruner Künstler Snake geleitet, führt das Hörspiel zu Orten, an denen koloniale Spuren präsent sind. Welches Afrikabild lässt sich in Stuttgart finden? Wie wird Europa in Yaoundé präsentiert? Geprägt von einem gesellschaftlich verankerten Archiv an Imaginationen, Fantasmen und Fantasien, spüren die beiden Künstler Rollenerwartungen sowie den Bestätigungen und Brechungen von diesen Erwartungen nach und fragen sich dabei: Wie wollen wir unser gemeinsames Erbe für die Zukunft gestalten? Wie wollen wir uns heute begegnen? Ihre Worte verknüpfen sich mit verschiedenen Spuren in beiden Städten. Sie ergänzen, widersprechen und kommentieren sich und erzählen eine unerledigte Kolonialgeschichte. In Google-Kalender eintragen Regie: Tina Saum