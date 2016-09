Sky Sport HD (1) 20:30 bis 22:45 Fußball Live Fußball: UEFA Champions League FC Kopenhagen - FC Brügge, Gruppenphase 2. Spieltag, Dienstag Live 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit der Ausbeute aus dem ersten CL-Spieltag kann der FC Kopenhagen sehr zufrieden sein. Die Dänen holten beim FC Porto, Königsklassen-Gewinner von 2004, ein 1:1-Unentschieden. In Unterzahl rettete Kopenhagen bei den Portugiesen den Punkt über die Zeit. Ganz anders dagegen die Stimmungslage beim Belgischen Meister FC Brügge. Zum ersten Spieltag empfingen die Belgier den Englischen Überraschungs-Meister Leicester City und kamen mit 0:3 unter die Räder. Beim kommenden Spiel in Kopenhagen muss Brügge punkten, sonst drohen die Belgier, den Anschluss in der auf dem Papier ausgeglichenen Gruppe zu verlieren. Kann der FC Brügge zu seiner Stärke, die er auf nationaler Ebene oft bewies, zurückfinden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League