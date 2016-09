Sky Sport 2 23:45 bis 01:45 Fußball Fußball: UEFA Champions League Borussia Dortmund - Real Madrid, Gruppenphase 2. Spieltag, Dienstag 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit einem furiosen 6:0 bei Legia Warschau meldete sich Borussia Dortmund eindrucksvoll in der Königsklasse zurück. Rückkehrer Mario Götze ebnete mit seinem Führungstreffer den Weg für die BVB-Tor-Gala. "Heute hat es richtig viel Spaß gemacht", sagte der 24-Jährige. Auch für Trainer Thomas Tuchel hätte seine Premiere in der Champions League nicht schöner laufen können. "Wir waren konzentriert und haben dominant gespielt." Der nächste Gruppengegner ist ein alter Bekannter: Titelverteidiger Real Madrid. In der Vergangenheit gab es denkwürdige Duelle zwischen den Borussen und den Königlichen. Unter anderem 2012/13, als der BVB im Halbfinal-Hinspiel Ronaldo & Co mit 4:1 aus dem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League