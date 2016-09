Sky Sport 1 20:30 bis 22:45 Fußball Fußball: UEFA Champions League Dinamo Zagreb - Juventus Turin, Gruppenphase 2. Spieltag, Dienstag Live 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit Bayern, Real, Barcelona und ManCity auf Augenhöhe wähnte sich Juve-Coach Max Allegri vor CL-Start. Nach dem ersten Match steht nur fest: Juves Maßstab ist derzeit der EL-Sieger FC Sevilla. Gegen die beinahe fehlerlosen Spanier biss sich die "Alte Dame" zu Hause die Zähne aus und erreichte ein 0:0. "Nicht unser Abend", ärgerte sich Giorgio Chiellini. Aber der Verteidiger weiß auch: In Runde zwei in Zagreb stehen die Chancen auf einen gelungenen Abend deutlich besser für Juve. Dinamo qualifizierte sich gegen Salzburg für die Königsklasse, verkaufte dann die besten Spieler - u.a. Marko Pjaca nach Turin - und ging zum Auftakt in Lyon sang-, klang- und chancenlos 0:3 unter. Einsatz o. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League