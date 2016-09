DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Alte Musik Das Prinzip Ciaconna Merken Seit dem frühen 17. Jahrhundert taucht in verschiedenen musikalischen Quellen Italiens der Begriff Ciaconna (oder auch Chacona bzw. Chaconne) auf. Gemeint ist damit ein Musikstück, das auf einem stets gleichbleibenden, kurzen Bassmotiv beruht. Später wurde der Terminus auch in Frankreich und im deutschsprachigen Raum nicht nur für dieses spezielle Thema, sondern auch für die Ostinatoform allgemein verwendet. Ob Monteverdi, Couperin oder Bach - viele bedeutende Komponisten der Barockzeit haben das Ciaconna-Modell in ihren Werken verwendet. In Google-Kalender eintragen