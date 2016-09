Phoenix 15:15 bis 16:00 Reportage die story Papa an der Macht D 2016 2016-10-04 16:00 Live TV Merken Eine große Mehrheit der Deutschen wirft Spitzenpolitikern vor allem eines vor: Sie lebten in einer Blase. Abgekoppelt vom normalen Leben. Weit weg von den Sorgen des Alltags. "die story" erzählt die andere Seite, erzählt von Ministern und Abgeordneten, die gerne ein Privatleben jenseits der Blase hätten, weil sie nicht nur Politiker, sondern auch Väter sind. Weil Kinder da sind, die auf sie warten, die fragen: Papa, wann kommst du? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die story