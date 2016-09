hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Freddy Quinn, "Leicht-Matrose" Merken In der Wirtschaftswunderzeit hat Freddy Quinn sowohl Fernweh als auch Heimweh der Deutschen bedient. Musikalisch war er auf sämtlichen Weltmeeren unterwegs. Über 50 Millionen Tonträger hat der Hamburger verkauft. Heute sind seine Hits längst Evergreens. Dabei hatte der Sohn eines Wiener Kaufmanns und einer Hamburger Journalistin eigentlich ganz andere Pläne: Er wollte zum Zirkus und machte auch als Artist seinen Weg. Irgendwann wurde er von einem Plattenproduzenten entdeckt und bekam einen Vertrag bei der Polydor. Dort wurde Freddy als Sänger und Schauspieler ausgebildet. Freddy Quinn spricht insgesamt sieben Sprachen. Außerdem spielt er mehrere Instrumente. Es gibt eigentlich keine Bühne, auf der Quinn nicht zu Hause war, und immer wieder hat er als Moderator auch andere Künstler präsentiert. Neben dem Bundesverdienstkreuz wurde Freddy Quinn mit 60 weiteren Auszeichnungen geehrt. Die wertvollste für ihn selbst ist der "Zirkus-Oskar". Er sagt, von den Artisten habe er das Wichtigste für seine künstlerische Laufbahn gelernt, den Respekt vor dem Publikum. "Entertainment und Unterhaltung war mein Leben" resümiert das Allroundtalent. In Google-Kalender eintragen Moderation: Karin Röder