hr2 13:05 bis 16:00 Sonstiges Klassikzeit Delibes: Czárdás aus der Coppélia-Suite (Berliner Philharmoniker, Leitung: Herbert von Karajan) Beethoven: 4. Sinfonie B-Dur op. 60 (hr-Sinfonieorchester, Leitung: Hugh Wolff) J.S. Bach: 4. Klavierkonzert A-Dur BWV 1055 (Angela Hewitt; Australian Chamber Orchestra, Leitung: Richard Tognetti) Mozart: "Zauberflöte" - Arie des Papageno aus dem 2. Akt "Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich" (Bryn Terfel, Bariton; Scottish Chamber Orchestra, Leitung: Charles Mackerras) Gade: In the highlands op. 7 (Dänisches Radio-Sinfonieorchester, Leitung: Christopher Hogwood) Sibelius: Die Okeaniden op. 73 (Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Leitung: Andrew Davis) Fauré: "Une châtelaine en sa tour" op. 110 für Harfe solo (Anne Sophie Betrand)