Bayern 4 12:05 bis 14:00 Sonstiges Mittagsmusik Gottfried Huppertz schreibt Stummfilmmusik / John Williams komponiert für Motorrad und Orchester / Billy Mayerl verwandelt Herbstzeitlose in Musik Merken Gottfried Huppertz schreibt Stummfilmmusik / John Williams komponiert für Motorrad und Orchester / Billy Mayerl verwandelt Herbstzeitlose in Musik In Google-Kalender eintragen Moderation: Ilona Hanning