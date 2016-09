Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Robert Schumann: Ouvertüre, Scherzo und Finale op. 52 (Schwedisches Kammerorchester Örebro, Leitung: Thomas Dausgaard)<ek><bk>Franz Liszt: "Liebesträume" (Fabio Martino, Klavier)<ek><bk>Camille Saint-Saëns: "La muse et le poète" op. 132 (Patrice Fontanarosa, Violine; Gary Hoffman, Violoncello; Ensemble Orchestral de Paris, Leitung: Jean-Jacques Kantorow)<ek><bk>Frederick Delius: "In a summer garden" (BBC Symphony Orchestra, Leitung: Andrew Davis)<ek><bk>Carl Czerny: Klavierkonzert C-Dur op. 153 (Yaara Tal und Andreas Groethuysen, Klavier; Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Bruno Weil)<ek><bk>Richard Wagner: "Siegfried-Idyll" (Bayerisches Staatsorchester, Leitung: Kent Nagano)<ek><bk>Hector Berlioz: "Harold en Italie" op. 16 (Antoine Tamestit, Viola; Les Musiciens du Louvre, Leitung: Marc Minkowski)<ek>. In Google-Kalender eintragen

