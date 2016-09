Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges Jazz live In The Country Merken "Sunset Sunrise", so überschreibt das norwegische Trio In The Country eines seiner Alben - und wie ein Naturereignis voller Romantik und Monumentalität kommt dessen Musik auch über die Zuhörer. Pianist Morten Qvenild, Bassist Roger Arntzen und Schlagzeuger Pal Hausken demonstrieren, wie sich eingängige, fast schon hypnotisch eindringliche Melodiestrukturen mit avanciertem, pulsierendem Piano-Jazz und der pathosgeladenen Rockdynamik nach Art des legendären Esbjörn Svensson Trios zu einer ganz eigenen Klanglandschaft gestalten lassen. Dabei kommen auch eine ganze Reihe elektronischer Gerätschaften zum Einsatz, die den Natursound von Konzertflügel, Kontrabass und Perkussionsinstrumentarium verändern, erweitern, mystifizieren ... Ein Konzert mit In The Country ist daher nicht allein ein musikalischer Genuss, sondern auch ein geradezu rituelles Klangereignis. In Google-Kalender eintragen Moderation: Harald Rehmann Gäste: Gäste: Morten Qvenild (Piano, Elektronik), Roger Arntzen (Kontrabass), Pal Hausken (Schlagzeug)