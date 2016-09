BBC Entertainment 03:05 bis 04:00 Sonstiges Spooks GB 2010 Merken Rookie agent Beth protects an oil baron from a potential assassination attempt but an unexpected ambush threatens to dredge up her mercenary past. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Richard Armitage (Lucas North) Nicola Walker (Ruth Evershed) Shazad Latif (Tariq Masood) Sophia Myles (Beth Bailey) Max Brown (Dimitri Levendis) Simon Russell Beale (Home Secretary William Towers) Originaltitel: Spooks Regie: Michael Caton-Jones Drehbuch: David Farr Musik: Paul Leonard-Morgan