Anixe HD 17:30 bis 18:00 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Während in Marias Bett Janosch Steinfeld liegt, steht dessen Vater vor ihrer Tür. Maria macht Georg klar, dass ihre Beziehung beendet ist. Als Georg das Haus verlässt, wird er von seiner Frau Sarah beobachtet  Harry ist nicht Mickis unbekannter Verehrer! Der Ton der geheimnisvollen E-Mails ändert sich plötzlich massiv  Tommy steckt schon wieder in Schwierigkeiten: Er soll für einen Ganoven Steinfelds Maserati stehlen. Doch die ersten Versuche schlagen fehl Schauspieler: Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Micki Beck) Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Florentine Lahme (Karen Stember) Erik Voss (Harry Grosz) Ludwig Schütze (Georg Steinfeld) Yvonne Schönherr (Raffaella Steinfeld) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Franziska Meyer-Price Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Andy Pattke Musik: Loy Wesselburg