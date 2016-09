N24 Doku 01:45 bis 02:10 Dokumentation Die X-Akten: Begegnungen der dritten Art Eriesee/Im Aliennebel CDN 2014 HDTV Merken Die X-Akten der spektakulärsten Fälle angeblicher UFO-Sichtungen werden wieder aufgerollt. Einsatzkräfte und Zeugen werden erneut befragt, Dokumente und Bildmaterial ausgewertet und die Ereignisse detailgetreu nachgestellt, um den Phänomenen auf den Grund zu gehen. Entgingen das Ehepaar Baker und zwei Beamte der Küstenwache am Ufer des Eriesees nur knapp einem Angriff von Aliens? Und was sahen zwei Schwestern eines Nachts auf ihrem Gehöft im Oktober 1963? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Close Encounters

