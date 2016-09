N24 Doku 23:15 bis 00:10 Dokumentation Das Universum: Die Reise der Kometen GB 2012 HDTV Merken Glühende Objekte mit funkelndem Lichtschweif: Kometen gehören zu den spektakulärsten Erscheinungen am Nachthimmel. Und auch als Forschungsobjekte für Astronomen sind die einsamen Wanderer hochinteressant. Die aus Staub, Gas und Eis bestehenden Überbleibsel aus der Entstehungsphase des Sonnensystems sind "Zeitmaschinen", die der Wissenschaft wertvolle Erkenntnisse über lange zurückliegende Zeiträume und möglicherweise sogar Hinweise über die Entstehung des Lebens liefern können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Universe Works