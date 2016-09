N24 Doku 13:15 bis 14:05 Magazin Welt der Wunder Klonforschung: Kann man ausgestorbene Tierarten wieder zum Leben erwecken? Klonforschung: Kann man ausgestorbene Tierarten wieder zum Leben erwecken? D 2015 HDTV Merken Was in dem Hollywood-Film "Jurassic Park" noch belächelt wurde, könnte in Australien bald Realität werden: Forscher versuchen den vor ca. 100 Jahren ausgerotteten Tasmanischen Beutelwolf wiederzubeleben. Was ist heutzutage mit Stammzellenforschung möglich? Außerdem: Der Saft des Gummibaums - wie wird aus Kautschuk ein Autoreifen? Ernährungslügen - ist Kaffee wirklich ungesund? Und: Der Bibelcode - gibt es im Neuen Testament einen Beweis für die Existenz Gottes? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder