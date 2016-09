N24 Doku 11:15 bis 12:15 Dokumentation Die Erde: Ein Planet von innen GB 2012 HDTV Merken Im zweiten Teil der Dokumentation verläuft die Reise ins Innere der Erde vorbei an unvorstellbaren Schätzen, bestehend aus riesigen Vorkommen von Kohle, Gold oder Salz. Doch umso näher der Erdkern kommt, umso heißer wird es - ein extrem unwirtlicher und lebensfeindlicher Ort. Nicht nur die Rohstoffe, die unsere Zivilisationen formen und vorantreiben, auch unser sich ständig wandelnder Planet und das Leben selbst entstammen dem unbekannten, unerreichbaren Erdkern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Down to the Earth's Core (2)