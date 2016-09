ORF 3 21:05 bis 21:55 Dokumentation Mythos Geschichte Der Schikaneder-Code: Prinzipal, Papageno, Weiberheld Der Schikaneder-Code: Prinzipal, Papageno, Weiberheld A 2016 2016-09-27 00:25 Stereo 16:9 Merken Mozarts kongenialer Textdichter, Emanuel Schikaneder, wird diesen Herbst mit einer Musical-Eigenproduktion der Vereinigten Bühnen Wien gewürdigt. Genau am Uraufführungstag der "Zauberflöte" feiert die Neuproduktion "Schikaneder" Weltpremiere. Grund genug für ORF III, dieser hochinteressanten Figur der österreichischen Kulturgeschichte eine neue Dokumentation zu widmen. Schikaneder schrieb sich nicht nur gemeinsam mit Mozart in die Ewigkeit ein, er baute mit den Erlösen der "Zauberflöte" das Theater an der Wien, und schuf damit eine neue Heimstätte für das Theater und die Oper. Das Wirken dieser schillernden Persönlichkeit wird von Kulturhistorikern im völlig neuen Kontext beleuchtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythen der Geschichte Altersempfehlung: ab 12