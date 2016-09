ORF 3 15:40 bis 16:25 Dokumentation Ein Leben im Reisefieber - Auf den Spuren von Max Reisch A 2010 Stereo Untertitel 16:9 Merken Seine Fahrt von Wien nach Indien 1933 machte Max Reisch berühmt: 15.000 Kilometer auf einem Motorrad, ohne Versorgung und Sicherheiten, durch gefährliche Regionen wie Irak, Persien oder Pakistan, das war damals eine Sensation. Reisch baute darauf eine Existenz als Fernreisender auf. Fast ein halbes Jahrhundert lang war der Tiroler in Afrika, Asien und Amerika unterwegs. Reisch war nicht nur Abenteurer, sondern auch Filmpionier und Volksbildner. In seinen Vorträgen vermittelte er die Faszination der Ferne zu Zeiten, als Reisen für die meisten Menschen unerschwinglich war. Seine Filmberichte aus Ländern, die auch heute noch schwer bereisbar sind, wie z.B. Saudi-Arabien und Südchina, sind mittlerweile wertvolle Dokumente vergangener Kulturen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ein Leben im Reisefieber