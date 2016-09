ORF 3 11:05 bis 11:50 Dokumentation Die Isar - Von der Quelle bis München D 2004 2016-09-27 16:25 Stereo 16:9 Merken Vom ersten Wassertropfen an der Quelle im österreichischen Karwendelgebirge bis zur Mündung in die Donau bei Deggendorf am Fuße des Bayerischen Walds nimmt uns die Kamera mit auf eine hinreißend intensive und bewegte Reise. Es ist ein lebendiges Porträt der Gegenwart, eine Momentaufnahme im Leben der Isar: Wie sieht dieser Fluss in den Augen der Menschen aus, die an seinem Ufer leben, arbeiten, Sport treiben, Erholung oder Einsamkeit suchen, die ihn lieben oder gar fürchten? Angefangen mit dem weltbekannten Bergsteiger und Fotografen Heinz Zak, der das Quellgebiet als seine eigentliche Heimat bezeichnet, über den Kajak-Fahrer, der sich durch die reißenden Gewässer oberhalb von Scharnitz kämpft, bis zum Drachenflieger, Floßfahrer, Wasserbau-Ingenieur, Rettungspiloten, Biologen oder gar Goldwäscher: jeder hat seine ganz eigene Sicht auf die Isar. (Doku 2007) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Isar