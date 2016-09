Schweiz 1 09:25 bis 09:50 Bildungsprogramm Mein Amerika CH Stereo Merken Unbegrenzte Möglichkeiten, weltbekannte Künstler, milliardenschwere Wahlkämpfe und lasche Waffengesetze: Die USA haben vielen Facetten - und werden von den Menschen in Europa nicht nur bewundert. Der Wahlamerikaner Michiel Vos geht dem "American Way of Life" mit einer Prise Zynik auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mein Amerika

