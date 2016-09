ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Manfred Baumann - Kalenderpräsentation / Zum 85. Geburtstag von Freddy Quinn: Eduard Klinger ist Freddy-Quinn-Sammler / Faszientraining: Waden - mit Bernhard Beidl A 2016 2016-09-27 04:35 Stereo Untertitel 16:9 Merken Stargast Elisabeth Oberzaucher Sie ist die "Neue" bei den Science Busters. Verhaltensbiologin und IG-Nobelpreisträgerin Elisabeth Oberzaucher von der Uni Wien beschäftigt sich mit wissenschaftlichen Fragen, wie "Wie viele Söhne kann ein Mann zeugen? Und wie riecht meine Heimat?" Manfred Baumann - Kalenderpräsentation Manfred Baumann bringt seinen zehnten Aktkalender heraus - "heute leben" berichtet von der Präsentation. Zum 85. Geburtstag von Freddy Quinn: Eduard Klinger ist Freddy-Quinn-Sammler Eduard Klinger sammelt seit 60 Jahren alles, was er über den Entertainer Freddy Quinn weltweit finden kann - daraus ist inzwischen nicht nur ein Archiv entstanden, sondern auch ein Museum in Wien. "heute leben" hat ihm mit Kamera einen Besuch abgestattet. Faszientraining: Waden - mit Bernhard Beidl Fitnesscoach Bernhard Beidl hält in "heute leben" ein Faszientraining der Waden ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Scheitz Gäste: Gäste: Elisabeth Oberzaucher (Verhaltensbiologin und IG-Nobelpreisträgerin) Originaltitel: heute leben