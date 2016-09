ORF 2 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2540 D 2016 2016-09-28 11:00 Stereo Untertitel 16:9 Neue Folge Merken Während Desirée merkt, dass sie mit ihrem Eifersuchtsausbruch zu weit gegangen ist, kämpft Clara um eine zweite Chance bei Kassandra Kron. Leider erwischt sie die Designerin zu einem ungünstigen Zeitpunkt und wird zurückgewiesen. Umso überraschter ist Clara, als Frau Kron in ihrem Atelier auftaucht und sich für ihr Verhalten entschuldigt. Kassandra attestiert ihr ein großes Talent, doch sie muss noch ihren eigenen Stil finden. Clara ist durch die ermutigenden Worte voller Eifer und stürzt sich sofort in die Arbeit - Die Nachfrage nach Tinas Pasteten steigt weiter. Sie gerät zunehmend unter Druck, ihre Ausbildung am "Fürstenhof" und die Herstellung und Auslieferung der Pasteten zeitlich unter einen Hut zu bekommen. Obwohl sich André auf Melli einlässt und mit ihr eine wunderschöne Nacht verbringt, steht für ihn am darauffolgenden Tag fest, dass es sich lediglich um einen einmaligen Ausrutscher handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Joachim Lätsch (André Konopka) Isabella Hübner (Beatrice Hofer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Felix Bärwald, Steffen Nowak Drehbuch: Tom Chroust, Lieselotte Kinskofer