Schweiz 2 20:00 bis 23:15 Fußball Fussball: UEFA Champions League, 2. Spieltag Borussia Dortmund - Real Madrid 2016 Stereo Live HDTV Merken Am 2. Spieltag der Königsklasse wird der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund den alten Bekannten Real Madrid zuhause empfangen. Mit den Spaniern hat der BVB in den letzten Jahren mehrmals gespielt, die Bilanz ist ausgeglichen. Zuletzt trafen die beiden Klubs in der Saison 2013/14 im Viertelfinale aufeinander, es gewann jeweils die Heimmannschaft, in Madrid stand 3:0 und in Dortmund 2:0. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rainer M. Salzgeber Gäste: Gäste: Benjamin Huggel