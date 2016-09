Schweiz 2 15:15 bis 15:55 Comedyserie Desperate Housewives Soll das also Liebe sein? USA 2012 2016-09-27 04:30 Dolby Digital HDTV Merken Der Liebeskummer ihrer Tochter ist für Gaby schwer zu ertragen. Kurzerhand fälscht sie die Valentinsbotschaft, auf die Juanita vergeblich gewartet hat. Hocherfreut lässt diese ihren Gefühlen freien Lauf, als sie den Jungen wiedersieht - mit unangenehmen Folgen. Lynette kann es kaum fassen, eine zweite Chance von Frank zu erhalten. Das zweite Date verläuft sogar so gut, dass sie ihn zu sich einlädt. Dann allerdings kommen ihr ihre ungeklärten Gefühle gegenüber Tom in die Quere. Die Freundinnen machen sich Sorgen um Bree, deren Männerverschleiss unglaubliche Dimensionen erreicht hat. Doch ihr Versuch, Bree von ihrem Weg abzubringen, scheitert daran, dass Bree sie nicht mehr als Freundinnen betrachtet. Susan hat noch ganz andere Sorgen, denn Tochter Julie ist schwanger. Zudem schockiert sie ihre Mutter mit ihrem Entschluss, das Baby zur Adoption freizugeben. Mehr noch, Julie möchte, dass ihre Mutter ihr dabei hilft, Interessenten von ihrem "Angebot" zu überzeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Delfino) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Marcia Cross (Bree Van De Kamp) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Vanessa Williams (Renee Perry) Madison De La Garza (Juanita Solis) James Denton (Mike Delfino) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: David Grossman Drehbuch: Valérie A. Brotski, David Schladweiler, Valerie Brotski Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12