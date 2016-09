Schweiz 1 01:35 bis 02:50 Diskussion Club Babyboomer - fit, verwöhnt, masslos? CH 2016 2016-09-28 04:20 Stereo HDTV Merken Erstmals in der Geschichte der Schweiz stehen viele rüstige Rentnerinnen und Rentner mit hoher Lebenserwartung einer massiv kleineren Gruppe aktiver Arbeitnehmer gegenüber. Mit der anstehenden Pensionierung der Babyboomer-Generation werden deren Zahl und politischer Einfluss noch steigen. Vermögend, fit und fordernd - bei vielen jüngeren, aktiven Arbeitnehmenden entsteht der Eindruck, die "Wirtschaftswunder-Zeitgenossen" hätten für die Bedürfnisse folgender Generationen kein Gehör. Herrscht in der Schweiz tatsächlich Generationen-Ungerechtigkeit? Hat die Babyboomer-Generation ihren sozialen Kompass verloren? Ist die Schweiz fit genug, um das Problem der massiven Überalterung erfolgreich zu meistern? Eine Diskussion unter der Leitung von Thomy Scherrer mit: - Jérôme Cosandey, AHV-Experte Avenir Suisse - Anita Fetz, Ständerätin SP/BS - Benjamin Fischer, Präsident Junge SVP Schweiz - Adolf Muschg, Schriftsteller - Georges Roos, Zukunftsforscher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomy Scherrer Gäste: Gäste: Jérôme Cosandey (AHV-Experte Avenir Suisse), Anita Fetz (Ständerätin SP/BS), Benjamin Fischer (Präsident Junge SVP Schweiz), Adolf Muschg (Schriftsteller), Georges Roos (Zukunftsforscher) Originaltitel: Club

