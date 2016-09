Schweiz 1 21:05 bis 21:50 Magazin Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und Arbeit Junge Mütter ausgenutzt: Hebamme bereichert sich mit falschen Rechnungen / Pestizidcocktail in Schweizer Äpfeln: Spritzen für ein makelloses Aussehen / Zum Haareraufen: Pflegespülungen enthalten heikle Stoffe CH 2016 2016-09-27 01:00 Stereo HDTV Merken Junge Mütter ausgenutzt: Hebamme bereichert sich mit falschen Rechnungen: Bei der Geburtsvorbereitung oder im Wochenbett müssen sich Mütter zu 100 Prozent auf eine Hebamme verlassen können. "Kassensturz" auf der Spur einer Geburtshelferin, die dieses Vertrauen systematisch ausnutzt. Auch kantonale Berufsverbote konnten die Hebamme nicht stoppen. Pestizidcocktail in Schweizer Äpfeln: Spritzen für ein makelloses Aussehen: In der Schweizer Landwirtschaft wird zu viel gespritzt. Der Bund will deshalb den Einsatz von Pestiziden reduzieren. "Kassensturz" zeigt am Beispiel des Apfels, wie viel Chemie beim Spritzen zum Einsatz kommt. Mitverantwortlich ist auch der Handel: Er verlangt von den Obstbauern optisch makellose Äpfel. Zum Haareraufen: Pflegespülungen enthalten heikle Stoffe: "Kassensturz" hat zehn der meistverkauften Pflegespülungen getestet. Die meisten "Conditioner" sorgen für kräftiges und glänzendes Haar. Problematisch: Manche enthalten heikle Duftstoffe, die sich im Körper ablagern können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ueli Schmezer Originaltitel: Kassensturz