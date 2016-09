Sophie (Rebecca Immanuel) hat alles, was sich "Frau" wünschen kann: wunderbare, fast erwachsene Kinder, ein schönes Haus und einen wirklich charmanten, wenn auch etwas chaotischen Mann. Sophie ist ein Naturtalent in Sachen Organisation und hat alles im Griff - denkt sie zumindest. Denn anstelle einer Geschäftreise ist ihr Mann Dirk (Philipp Moog) auf "Nimmerwiedersehen" nach Kapstadt verschwunden. Ausgerechnet jetzt, wo die Kinder groß sind und sich Sophie und Dirk mal wieder so richtig aufeinander hätten konzentrieren können, verliebt sich der Gatte in eine Jüngere. Die verlassene Ehefrau reist kurzerhand nach Kapstadt, fest entschlossen, ihren Mann zurück zu erobern ... In Google-Kalender eintragen