Silverline 01:10 bis 02:30 Horrorfilm VANish USA 2015 20 40 60 80 100 Merken Fünf Millionen Dollar Lösegeld wollen die Kidnapper von Emmas Vater Carlos für ihre Freilassung. Aber der hochkarätige Drogenboss will gar nichts mit seinem Nachwuchs zu tun haben. Emma ist schon enterbt und kann außerdem bestens für sich selbst sorgen. Die drei Entführer müssen sich was Neues ausdenken. Und treten eine blutige Dauerschleife los. Eine Entführung gerät zum mörderischen Roadtrip. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maiara Walsh (Emma) Tony Todd (Officer Darrow) Danny Trejo (Carlos) Austin Abke (Jack) Bryan Bock (Max) Adam Guthrie (Shane) Denise Dorado (Jasmine) Originaltitel: VANish Regie: Bryan Bockbrader Drehbuch: Bryan Bockbrader Kamera: Colby Oliver Musik: Michael Tuller Altersempfehlung: ab 18

