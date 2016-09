Silverline 15:30 bis 17:10 Thriller Errors of the Human Body D, USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Seitdem sein Sohn an einem mysteriösen Gen-Defekt starb, ist Starforscher Geoff Burton besessen davon, eine Heilung für diese Krankheit zu finden. Als er an das Institut für Genetik in Dresden berufen wird, sieht er eine Chance, seine in den USA umstrittene Forschung fortzuführen. Hier trifft er auf seine ehemalige Assistentin und Geliebte Rebekka, die vor einer bahnbrechenden Entdeckung steht: Ein Regenerations-Gen, welches die Menschheit von Krankheit und Altern befreien könnte. Doch ihre Forschung stockt, noch ist das Gen tödlich. Burton befürchtet, dass ihr skrupelloser Kollege Jarek Rebekkas Ergebnisse gestohlen hat, um ihr Werk auf illegale und höchst gefährliche Weise zu vollenden. Burton versinkt immer tiefer in einem Sumpf aus Paranoia und Intrigen und ist nicht sicher, ob er selbst längst zum Versuchsobjekt geworden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Eklund (Geoffrey Burton) Karoline Herfurth (Rebekka Fiedler) Tómas Lemarquis (Jarek Novak) Rik Mayall (Samuel Mead) Caroline Gerdolle (Sarah Burton) Yusuke Yamazaki (Chiba) Ulrich Meinecke (Waldemar) Originaltitel: Errors of the Human Body Regie: Eron Sheean Drehbuch: Shane Danielsen, Eron Sheean Musik: Anthony Pateras Altersempfehlung: ab 12