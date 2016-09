Silverline 12:35 bis 14:00 Horrorfilm Dead Before Dawn CDN 2012 20 40 60 80 100 Merken Casper Galloway (Devon Bostick, "Saw VI") steht kurz vor dem Abschluss des College, hat aber keine Ahnung, wie es für ihn danach weitergehen soll. Doch sein Leben wird plötzlich noch viel schlimmer, als er und seine Freunde zufällig einen alten Fluch entfesseln, der Menschen dazu bringt, sich selbst zu töten und in eine Mischung aus Zombie und Dämon zu verwandeln. Mit einem Wohnmobil und selbstgebastelten Waffen machen sich Casper und die anderen auf, das Schlimmste zu verhindern und den Fluch aufzuheben, doch ihre Gegner werden immer mehr. Werden die jungen Leute den Morgen erleben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Bostick (Casper Galloway) Martha MacIsaac (Charlotte Baker) Christopher Lloyd (Horus Galloway) Brandon Jay McLaren (Dazzle Darlington) Brittany Allen (Lucy Winthrop) April Mullen (Becky Fords) Tim Doiron (Seth Munday) Originaltitel: Dead Before Dawn 3D Regie: April Mullen Drehbuch: Tim Doiron Kamera: Daniel Grant Altersempfehlung: ab 16