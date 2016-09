Servus TV 01:50 bis 02:30 Krimiserie Kleine Morde unter Nachbarn - Lark Road DK 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Pia kontaktiert Astrid und beschuldigt sie des Mordes an ihrer Mutter Esther. Indes hat Kim ein Vorstellungsgespräch mit seinem neuen Boss, das leider unerwartet endet. Und während Katrine und Mathilde sich langsam am Lärchenweg wohlfühlen, hat Sune Probleme mit dem ruhigen Vorstadtleben. Katrine beschließt darauf, Sune ein Date mit dem früheren Nacktmodel Lene zu organisieren. Zu Sunes großer Überraschung taucht diese jedoch nicht alleine bei ihrem romantischen Dinner auf. Schwarz-humorige dänische Erfolgsproduktion, zum ersten Mal im Free-TV! In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anette Støvelbæk (Astrid Borg) Henrik Prip (Kim Borg) Laura Drasbæk (Katrine Holm) Christian Tafdrup (Sune Holm) Sarah-Sofie Boussnina (Mathilde Holm) Claus Riis Østergaard (Andreas Norén) Mille Lehfeldt (Monica Dam) Originaltitel: Lærkevej Regie: Morgens Hagedorn Drehbuch: Mette Heeno Kamera: Søren Bay Musik: Jonas Struck

