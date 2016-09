Servus TV 00:35 bis 02:00 Komödie Die Köchin und der Präsident F 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eines Tages wird Hortense Laboire überraschenderweise von einigen Beamten im südfranzösischen Périgord aufgesucht und das Angebot gemacht, Köchin des Präsidenten zu werden. Doch Zeit für eine durchdachte Entscheidung bleibt ihr nicht. Nach Einwilligung findet sie sich schließlich in einer steifen Männerdomäne wieder und muss ihre unkonventionelle Art überdenken, obwohl diese beim Präsidenten auf Anklang stößt. "Die Köchin und der Präsident" basiert auf einer wahren Begebenheit und erzählt die Geschichte von Danièle Delpeuch, der Leibköchin François Mitterands. Gedreht wurde an Originalschauplätzen im Élysée-Palast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Frot (Hortense Laborie) Jean d'Ormesson (Präsident) Hippolyte Girardot (David Azoulay) Arthur Dupont (Nicolas Bauvois) Jean-Marc Roulot (Jean-Marc Luchet) Arly Jover (Mary) Brice Fournier (Pascal Lepiq) Originaltitel: Les saveurs du Palais Regie: Christian Vincent Drehbuch: Etienne Comar, Christian Vincent Kamera: Laurent Dailland Musik: Gabriel Yared Altersempfehlung: ab 12

