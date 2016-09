Servus TV 23:10 bis 00:05 Krimiserie Kleine Morde unter Nachbarn - Lark Road DK 2009 2016-09-27 02:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Astrid findet Esthers goldene Kette und verwahrt sie an einem sicheren Ort. Als ihre beiden Söhne einen Garagenverkauf veranstalten, stellt sich schnell heraus, dass der Ort nicht so sicher war. Astrid muss zudem an Esthers Beerdigung teilnehmen, wo es zur Konfrontation mit Pia kommt. Indes findet Katrine einen geheimen, verschlossenen Raum in Andreas' Haus. Schwarz-humorige dänische Erfolgsproduktion, zum ersten Mal im Free-TV! In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anette Støvelbæk (Astrid Borg) Henrik Prip (Kim Borg) Laura Drasbæk (Katrine Holm) Christian Tafdrup (Sune Holm) Sarah-Sofie Boussnina (Mathilde Holm) Claus Riis Østergaard (Andreas Norén) Mille Lehfeldt (Monica Dam) Originaltitel: Lærkevej Regie: Mogens Hagedorn Drehbuch: Mette Heeno, Christian Torpe Kamera: Søren Bay Musik: Jonas Struck