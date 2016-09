Servus TV 08:55 bis 09:59 Dokumentation Grüne Zukunft - Helden des Alltags Innovative Bauern F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Dokumentation reist rund um die ganze Welt, um innovative Bauern zu treffen. In dieser Folge geht es zuallererst in die USA, wo Farmer und Züchter nach Methoden suchen, ihren Boden zu retten. In einem Öko-Dorf in Island wird Bio-Gemüse mit Hilfe von Erdwärme angebaut. In China kommt Kai-Kai zu Wort, eine junge engagierte Frau, die mit Hilfe der Nachbarn ihr altes, traditionelles Agrardorf erhalten will und dabei gegen den Hongkonger Immobilienmarkt kämpfen muss. In Frankreich wird ein experimenteller urbaner Nutzgarten bewirtschaftet, auf dem Dach eines Gebäudes in Paris. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Écho-logis Regie: Brian Greene, Greg Roden Kamera: David Linstrom

