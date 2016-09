WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Nachwuchs bei den Seelöwen D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Eine freudige Überraschung in Hellabrunn, denn im Polarium gibt es Nachwuchs bei den Seelöwen! Sofort ist Tierpfleger Helmut Kern als Hebamme gefragt. Elefantenbaby Jamuna sollte eigentlich ihr Fläschchen trinken, Mama Robert hat mit ihr genau die Sorgen, die alle Eltern haben. Tiger Nurejew ist neu in Hellabrunn. Stundenlang liegt er im Gehege und schaut seinen seltsamen Nachbarn zu. Tapirdame Cora soll lernen, sich auf Kommando hinzulegen. Wenn es funktioniert, erleichtert es dem Tierarzt nämlich die Untersuchungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.