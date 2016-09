Sky Sport 2 11:45 bis 13:45 Handball Handball: Velux EHF Champions League THW Kiel - Paris Saint-Germain HB, Gruppenphase, 1. Spieltag 16:9 Dolby Digital HDTV Merken CL-Auftakt mit Final4-Flair! Zu Beginn der neuen Königsklassen-Saison empfängt der THW Kiel die Millionentruppe von Paris Saint-Germain. Die beiden Teams standen sich bereits im vergangenen Final4 gegenüber, dort allerdings erst im Spiel um Platz drei, welches PSG mit 29:27 gewann. Auch in dieser Spielzeit peilen sowohl die Norddeutschen als auch die französischen Hauptstädter das große Finale in Köln an und haben sich namhaft verstärkt. Während Uwe Gensheimer neuerdings für Paris auf Torejagd geht, versucht THW-Neuzugang und Keeper Andreas Wolff die Bude hinten sauber zu halten. Welcher Top-Favorit startet seine Titel-Mission mit einem Sieg? Kommentar: Karsten Petrzika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie