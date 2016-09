RBB 22:15 bis 22:45 Diskussion Thadeusz Talk mit Jörg Thadeusz D 2016 2016-09-27 01:00 Merken Diejenigen, die sie gut zu kennen glauben, bescheinigen ihr Machtinstinkt und die Fähigkeit, sich zu wandeln. Fähigkeiten, die sich an ihrer Vita durchaus ablesen lassen und die sie zur Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl 2017 geführt haben. Und manche sehen Katrin Göring-Eckardt gar schon als künftige Vize-Kanzlerin in einer schwarz-grünen Koalition. In der DDR organisiert Katrin Göring-Eckardt sich früh in der kirchlichen Opposition, ist Mitglied in der Bewegung "Solidarische Kirche und Frauen für den Frieden". Nach ihrem Abitur 1984 beginnt sie ein Theologiestudium, das sie ohne Abschluss wieder aufgibt. Ihre Energie steckt sie schon damals lieber in die Politik. 1989, als die DDR zielstrebig auf ihr Ende zusteuert, gründet Katrin Göring-Eckardt mit Mitstreitern die Bürgerbewegung "Demokratie jetzt" - die Basis für ihre Zeit als Grünen-Politikerin. 1990 erringt Bündnis 90/Die Grünen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 6,2 Prozent der Wählerstimmen. Da ist Katrin Göring-Eckardt gerade 24 Jahre alt. Beharrlich klettert sie die Parteileiter hinauf. Mit Anfang 30 wird sie Bundestagsabgeordnete, 2002 an die Spitze der Grünen-Bundestagsfraktion gewählt. Als die rot-grüne Regierung 2005 untergeht, muss Katrin Göring-Eckardt ihre Spitzenjobs in Partei und Fraktion räumen und wird Bundestags-Vizepräsidentin. Seit 2013 ist die inzwischen zweifache Mutter neben Anton Hofreiter Vorsitzende der Bundestagsfraktion. Bei THADEUSZ erzählt Katrin Göring-Eckardt, warum sie als einer der ersten Frauen der DDR einen Doppelnamen getragen hat, warum sie es nicht mag als "grüne Merkel" bezeichnet zu werden und wie sehr sie tatsächlich danach strebt, Vizekanzlerin zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Katrin Göring-Eckardt (Politikerin von Bündnis 90/Die Grünen) Originaltitel: Thadeusz