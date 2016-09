EinsPlus 03:45 bis 04:15 Comedyserie Der Tatortreiniger Die Challenge D 2013 2016-09-28 17:30 Live TV Merken Ein Streit, eine Bierflasche, ein toter Automechaniker: Schotty, der Tatortreiniger, hat gerade fertig geputzt, da taucht eine Exfreundin des Toten auf: Gina Hötzinger ist ein D-Promi und hat das Fernsehen für ein Interview an den Tatort bestellt, um sich trauernd in Szene zu setzen. Diese maximale mediale Aufmerksamkeit soll sie wieder in das Bewusstsein der Zuschauer befördern. Das Problem: Der Tatort ist mittlerweile wieder picobello sauber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bjarne Mädel (Heiko "Schotty" Schotte) Alwara Höfels (Gina Hötzinger) Christian Kerepeszki (Moderator) Originaltitel: Der Tatortreiniger Regie: Arne Feldhusen Drehbuch: Mizzi Meyer Musik: Carsten Meyer